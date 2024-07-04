сегодня в 13:46

Спортсмены Подмосковья стали победителями и призерами первенства ЦФО по волейболу

Воспитанники подмосковного училища олимпийского резерва № 2 стали победителями и призерами первенства ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке представителей региона четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали соревнований.

У девушек весь пьедестал почета заняли подмосковные спортсменки: чемпионками стали Екатерина Юдина и Виктория Ломова, Маргарита Григорьева и Евдокия Староверкина заняли второе место, Екатерина Червонос и Татьяна Шутова замкнули тройку сильнейших.

В турнире среди юношей тандем Павла Григорьева и Кирилла Хвостова завоевал чемпионский титул, обыграв всех соперников.

В этом году подмосковные спортсменки стали лучшими в трех старших возрастных группах на первенстве ЦФО среди девушек.

Ранее в возрастной категории 2007/2008 г. р. чемпионами стали Екатерина Ломова и Виктория Юдина, третье место занял дуэт Екатерины Шумской и Екатерины Конюховой.

В возрастной категории 2008/2009 г. р. победителем стала пара Дарьи Жирновой и Полины Михеевой, а Екатерина Шумская и Екатерина Конюхова заняли второе место.

Первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек (в возрастной категории 2006/07 г. р.) прошло в Рязани с 30 июня по 3 июля. В соревнованиях у юношей приняли участие 13 команд, а в женских состязаниях девять тандемов. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.