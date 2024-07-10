Спортсмены Подмосковья стали победителями чемпионата по гонкам с препятствиями

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль чемпионата России по гонкам с препятствиями в дисциплине «Дистанция 10 000 — 11 000 метров», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Среди женщин лучшее время показала представительница Подмосковья Ксения Моисеева. Ей удалось финишировать за один час и шесть с половиной минут. Ее ближайшая преследовательница Регина Рахмангулова из Ленинградской области завершила гонку за один час и семь с половиной минут.

​В мужском зачете тройку призеров замкнул Игорь Крючков из Московской области, финишировав за 41 минуту и 46 секунд. Ему не хватило пяти секунд, чтобы обойти Николая Бажанова, занявшего итоговое втрое место. А чемпионом стал Егор Белоусов из Самарской области — 45 минут и 25 секунд.

​«Этот чемпионат России принес много новых лиц в национальную сборную 2025 года, что очень радует. Это верный показатель того, что спорт развивается, появляются сильные атлеты, которые готовы стремительно двигаться к новым спортивным горизонтам, а позже и отстаивать честь страны на международных соревнованиях», — поделился впечатлениями главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями, олимпийский чемпион в лыжном спринте Никита Крюков.

​Чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине «Дистанция 10 000 — 11 000 метров» прошел 6 июля в Санкт-Петербурге на полигоне «Песочненский». В соревнованиях приняли участие 40 атлетов из различных регионов страны. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.