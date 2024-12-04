Спортсмены Панжинский и Коньков 8 декабря проведут занятия для желающих в Одинцове

Прославленные российские спортсмены Александр Панжинский и Сергей Коньков 8 декабря на площадке ТРК VEGAS Кунцево в Одинцовском городском округе для всех желающих проведут открытые тренировки и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Показательные тренировки в таком формате проводятся впервые на территории региона.

Программа спортивных мероприятий в Московской области в текущем зимнем сезоне дополнилась новым уникальным проектом: серией мастер-классов от титулованных спортсменов. Тренировки со звездами спорта будут проходить бесплатно и без ограничений по возрасту. Принять участие в них могут все желающие.

Мастер-класс в ТРК VEGAS Кунцево проведут серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Титулованный лыжник проведёт авторскую разминку и раскроет всем любителям лыжных гонок секреты своей техники. Знаменитый хоккеист на катке торгового центра поделится с гостями мероприятия своим профессиональным опытом игры в хоккей.

Все желающие смогут принять участие в эстафетах и конкурсах, за победу в которых будут вручаться памятные подарки, а также испытать удачу в розыгрыше призов на спортивном «колесе фортуны».

У посетителей будет возможность лично пообщаться с Сергеем Коньковым и Александром Панжинским, получить автограф и сделать с ними совместное памятное фото.

Цель всех мастер-классов от звезд спорта — сделать каждую тренировку ярким событием, зарядить бодростью и подарить незабываемые впечатления всем участникам.

Мастер-классы пройдут 8 декабря в ТРК VEGAS Кунцево (зона катка) по адресу: Хорошевский пр., 14, село Немчиновка (Одинцовский округ), время: 16:00 — 19:00.

Мероприятие организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.