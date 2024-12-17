Спортсмены Каширы взяли 10 медалей на турнирах по самбо и дзюдо

В минувшие выходные в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ города Москва состоялся масштабный турнир по самбо и дзюдо POWER WEEKEND, организованный в рамках проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия» . Городской округ Кашира на турнире представил своих спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победителем турнира по дзюдо в своей весовой категории стал Иван Потапов. Бронзовыми призерами стали Полина Капранова, Дарья Чигорина и Таисия Стрельникова.

Победителем турнира по самбо стала Ефросинья Романова. Серебряные медали завоевали: Дарья Чигорина, Амира Чекаева, Алеся Емельянова. Бронзовыми призерами стали Анастасия Лепилина и Максим Емельянов.



POWER WEEKEND стал не только настоящим испытанием для спортсменов, но и праздником самбо и дзюдо, который объединил молодое поколение и их наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.