Спортсмены из Подмосковья завоевали две бронзы на первенстве Европы по тхэквондо

Даяна Бадмаева и Егор Шефатов из Краснознаменска стали бронзовыми призерами первенства Европы по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло с 10 по 15 декабря 2025 года в Приштине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Даяна Бадмаева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и УОР №1 из Краснознаменска, заняла третье место в весовой категории 57 кг среди юниорок. Золото и серебро в этой категории достались спортсменкам из Турции, а еще одну бронзовую медаль завоевала представительница Франции.

В весовой категории +87 кг среди юниоров бронзовую награду получил Егор Шефатов, также выступающий за областной центр олимпийских видов спорта и УОР №1 из Краснознаменска. Победителем стал спортсмен из Италии, серебро завоевал представитель Польши, еще одну бронзу получил атлет из Греции.

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Первое место заняла команда Турции, второе — сборная Италии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.