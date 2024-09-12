сегодня в 14:05

Спортсмены из Чехова взяли 4 медали на соревнованиях по дзюдо

В Московском центре боевых искусств состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо на призы мастера спорта Виктора Зайцева среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире приняли участие воспитанники спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева из города Чехов, которые показали отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четыре бронзовые медали были завоеваны спортсменами: Ангелиной Логиновой, Даниилом Панку, Ярославом Белогузовым и Егором Кузьминым.

Команда также отметилась достойными выступлениями других своих участников: Владимир Булекбаев и Иван Винников остановились в шаге от медалей, заняв 5-е место, а Владислав Федосеев занял 9-е место в своей категории.

Тренерский коллектив, который подготовил участников к соревнованиям: Виталий Скопенко, Валерий Кряклин и Александр Архипов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.