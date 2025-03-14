Спортсмены Электростали заняли призовые места на чемпионате по настольному теннису

В Щелкове состоялся чемпионат и первенство Московской области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. От Электростали выступили два спортсмена ФОКИ МБУ «Мир спорта» Сталь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам первенства по настольному теннису первое место среди участников до 23 лет заняла Елизавета Кузина (тренер Сергей Песенько). Юная спортсменка, которой недавно исполнилось всего 10 лет, уверенно обыграла соперников в трех партиях. Помимо настольного тенниса, Лиза занимается бадминтоном (тренер С. Л. Песенько), шашками (тренер Б. Б. Бронштейн), плаванием (тренер С. А. Сарычева) и также хорошо проявляет себя в этих видах спорта.

Второй участник из Электростали Иван Якушев также показал отличный результат, заняв пятое место в чемпионате.

Соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проводятся в Подмосковье практически каждый месяц. С января 2025 года прошло уже 12 чемпионатов и первенств Московской области, на которых электростальцы завоевали 9 первых, 3 вторых и 11 третьих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.