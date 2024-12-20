Спортсменки Подмосковья завоевали 9 медалей в турнире по теннису на колясках

Теннисистки спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Виктория Львова и Людмила Бубнова завоевали девять медалей серии международных турниров по теннису на колясках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсменки на протяжении трех недель боролись за награды серии TTF. Первый этап турнира проходил с 26 по 29 ноября и принес Виктории Львовой победу в женском одиночном разряде.

На втором этапе, который проходил с 1 по 4 декабря, Виктория Львова не только выиграла одиночный разряд, но и завоевала золотую медаль в парном разряде с француженкой Зоей Марас.

На третьем этапе турнира, проходившем с 6 по 9 декабря, Виктория Львова одержала уверенную победу в женском одиночном разряде, а второе место завоевала Людмила Бубнова. Кроме того, Бубнова вместе с Зелихой Аксак из Турции завоевала золотую медаль. Бронзовым призером в парных соревнованиях стала Львова с представительницей Австралии Хейли Слокомб.

В заключительном этапе серии турниров с 11 по 14 декабря подмосковные теннисистки вновь вошли в призовую тройку. Виктория Львова завоевала еще одну золотую медаль в одиночном разряде, а Людмила Бубнова стала серебряным призером соревнований.

Серия международных турниров по теннису на колясках проходила с 25 ноября по 15 декабря в Турции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.