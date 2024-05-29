Спортсменки Подмосковья стали серебряными призерами соревнований по баскетболу

Команда СШОР по баскетболу из г. о. Мытищи стала серебряным призером Всероссийских соревнований среди девушек до 14 лет (2011 года рождения) им. Е. Я. Гомельского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальной встрече подмосковные спортсменки встретились с командой СШОР № 13 им. О. Д. Артешиной из Самарской области. До последней минуты игры определить явного победителя не удавалось, но решающий бросок нанесли самарские баскетболистки и установили итоговый счет матча — 42:39. Таким образом серебряные награды турнира в активе спортсменок из Подмосковья.

Обладателем титула MVP финального раунда стала защитник СШОР по баскетболу из г. о. Мытищи Дарья Челак. В семи матчах она в среднем набирала 14 очков, делала 3 подбора, 2,4 перехвата и 1,3 передачи. Реализация трехочковых составила 41,7%.

Еще одна команда из Московской области — «Спарта энд К» — СШОР по игровым видам спорта заняла пятое место.

Всероссийские соревнования по баскетболу среди девушек до 14 лет им. Е.Я. гомельского прошли с 18 по 26 мая в Салавате. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорта — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.