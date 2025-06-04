Спортсменки Королева завоевали три медали на фестивале по художественной гимнастике

Юные воспитанницы школы олимпийского резерва «Королев» успешно выступили на открытом фестивале по художественной гимнастике «Легкость движений», который прошел в инновационном центре «Сколково». Турнир собрал лучших спортсменок со всех уголков России, поэтому конкуренция была огромной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством опытной наставницы Кристины Большаковой юные спортсменки наукограда завоевали сразу три золотые медали в разных возрастных группах в программе по общей физической подготовке. До шести лет — первое место заняла Вера Михайлик, среди семилетних гимнасток отличилась Сафия Бахриева, также занявшая первую позицию, в возрастной группе восьми лет — лидерство закрепилось за Василисой Фетисовой.

Фестиваль «Легкость движений» традиционно объединяет талантливых юных спортсменов нашей страны, помогая развивать интерес к художественному спорту и совершенствовать мастерство маленьких гимнасток.

Воспитанники королевской школы уже подтвердили высокий уровень подготовки и стали достойными представителями своего региона на московском спортивном фестивале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.