Спортсменки из Подмосковья привезли медали с первенства Европы по боксу

Спортсменки из Подмосковья завоевали две медали на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет. В копилке представительниц региона серебро и бронза соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ксения Андреева из Чехова стала серебряным призером в весовой категории 52 кг. На пути к пьедесталу она одержала победу над Антониной Хадер (Польша) в 1/8 финала. На следующем этапе она перебоксировала Рози Свейлс (Шанхайская организация сотрудничества), а в полуфинале была сильнее Екрин Альп (Турция). В решающем поединке подмосковная спортсменка уступила Наталье Марии Семеничук (Италия).

Еще одна представительница Московской области Ксения Вишневская из Королева заняла третью ступень пьедестала в весовой категории 48 кг. В борьбе за медаль она победила спортсменок Жаю Калси (Англия) и Изабель Нолан (Ирландия). Однако уступила сопернице Хамест Африкян (Армения).

Турнир прошел 21–29 июня в городе Сараево (Босния и Герцеговина). Участие в соревнованиях приняли 240 юношей и 130 девушек из 28 стран Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.