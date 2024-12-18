Спортсменке из Литвы может грозить четыре года колонии в РФ

Литовской спортсменке может грозить четыре года колонии в РФ за антироссийский лозунг, сообщает SHOT .

Представительница Литвы Корнелия Дудайте появилась на чемпионате мира по фитнесу в Венгрии в футболке с надписью «Make Russia small again». Майку с такой же надписью в октябре надевал Владимир Зеленский.

Политическое высказывание спортсменки попросили проверить участники движения «Сорок сороков».

Российские общественники попросили МВД РФ проверить действия литовской тяжелоатлетки на нарушение статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».

Ранее нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов во время интервью забылся и заговорил на русском языке, но после трех произнесенных слов осекся и повторил все на родном украинском языке.