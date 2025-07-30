Спортсменка Подмосковья завоевала три золота первенства Европы по тяжелой атлетике

Софья Врагова из Богородского городского округа стала обладательницей трех золотых наград первенства Европы по тяжелой атлетике в Мадриде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Представительница Подмосковья выступала в весовой категории свыше 77 килограммов. Ее результат в рывке составил 95 килограммов, в толчке — 116 килограммов, а сумма двоеборья достигла 211 килограммов. Таким образом, Софья Врагова поднялась на первую ступень пьедестала почета по итогам выступления в каждом из трех соревновательных разделов.

​В двоеборье второе место заняла представительница Турции Зейнеп Нур Пехливан с результатом 206 кг (91 кг в рывке и 115 кг в толчке). Тройку лучших замкнула Дорота Гноза из Польши — 199 кг (89 кг в рывке и 110 кг в толчке).

Ранее еще одна подмосковная тяжелоатлетка Варвара Кузьминова из Богородского городского округа завоевала две золотые и одну бронзовую медаль на европейском первенстве в Мадриде. По итогам выступления представительница региона установила два рекорда Европы среди юниорок, показав результат 104 кг в рывке и 226 кг в сумме двоеборья.

Первенство Европы по тяжелой атлетике проходит в столице Испании городе Мадрид с 23 по 30 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.