Спортсменка Подмосковья завоевала две медали на первенстве Европы по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Виктория Казанцева завоевала две медали на первенстве Европы по прыжкам в воду. В ее активе золотая и серебряная награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Электростали Виктория Казанцева поднялась на высшую ступень пьедестала почета европейского турнира в паре с другой россиянкой Александрой Кедриной. Тандем стал лучшим в синхронных прыжках с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор. Второе и третье места заняли дуэты из Германии и Украины.

Серебряную медаль подмосковная спортсменка завоевала в индивидуальных прыжках с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор. Победителем в этих соревнованиях стала другая представительница России, а замкнула тройку лидеров спортсменка из Германии.

Отметим, что ранее Виктория Казанцева заняла второе место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в рамках чемпионата России в Екатеринбурге.

Первенство Европы среди юниоров и юниорок (14-15 лет, 16-18 лет) по прыжкам в воду проходит с 23 по 30 июня 2025 года в г. Афины (Греция).

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.