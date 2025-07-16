Спортсменка Подмосковья стала победительницей первенства Европы по боксу

Подмосковная спортсменка Ксения Вишневская завоевала золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди девушек от 15-16 лет в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница городского округа Королев Ксения Вишневская в составе национальной сборной выступала в весовой категории 48 килограммов. В поединке за выход в финал она одержала победу над Гуляр Хусейновой из Азербайджана. В бою за звание победительницы европейского первенства россиянка одолела соперницу из Белоруссии Арину Кмиту.

Первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет прошло с 8 по 16 июля в сербском городе Нови-Пазар. В соревнованиях приняли участие 164 спортсмена, среди которых 115 юношей и 49 девушек. За медали турнира сражались лучшие боксеры России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Латвии, Мальты, Испании, Чехии и Черногории.

​Первенство Европы по боксу проводилось в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.