Спортсменка Лобни завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по дзюдо

Спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева приняла участие в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнование проходили в столице Словакии Братиславе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эльвида выступала в весовой категории до 57 кг и провела несколько напряженных поединков против сильнейших соперниц. В решающей схватке за третье место лобненка продемонстрировала техническое превосходство и волю к победе.

Земляки активно поддерживали Эльвиду. В благодарность она записала видеообращение со словами признательности в адрес лобненцев.

Девушка активно участвует в жизни родного города. Так, в Рождественские каникулы она посетила Краснополянский детский дом, где провела занятие для детей с ОВЗ, а летом — провела открытую тренировку по дзюдо для всех желающих в Центральном парке Лобни.

Лобненская Федерация дзюдо и самбо приглашает присоединиться к тренировкам и стать частью мира спортивных единоборств. Занятия проходят для разных возрастных групп и уровней подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.