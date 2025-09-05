Спортсменка Каширы заняла призовое место в первенстве по шахматам

В парк-отеле «Покровское» Одинцовского района состоялось первенство Московской области по блицу. Блиц — шахматная игра, в которой на обдумывание ходов отводится ограниченное время — каждому игроку менее 10 минут на партию. На турнире присутствовала команда Каширской спортивной школы под руководством тренера Сергея Конотопа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди участников выделилась София Романова — девочка заняла почетное II место среди девушек до 17 лет. Эта награда стала первой в личном зачете для Софии.

«Отделение шахмат Спортивной школы — это единая команда, состоящая из тренера, дружного коллектива детей и их родителей. Не зря за последние 3 года выиграно множество наград на командных первенствах Московской области по блицу и быстрым шахматам. В этот раз была завоевана индивидуальная медаль. Очень рад за Софию!» — сказал тренер команды Сергей Конотоп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.