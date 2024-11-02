Спортсменка из Солнечногорска стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Спортсмены из Солнечногорска завоевали две золотые и бронзовую медали на чемпионате мира по кикбоксингу и другим единоборствам, состоявшемся в Греции на острове Родос под эгидой WKU. Среди победителей — девятилетняя Ева Разградская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ева обошла превосходящих ее по возрасту соперниц из Германии и Ирландии. Она тренируется с шести лет.

«У нее уже 24 крупных боя, победные — 22, в том числе на всероссийских и областных турнирах. Девочка очень упорная, характерная. На сегодняшний день она является смой юной чемпионкой мира. Мы будем подавать документы, чтобы подтвердить это в книге рекордов Гиннеса», — рассказал руководитель СК «ЛИТВИНЕНКО ТИМ» Дмитрий Литвиненко.

Чествование вернувшихся с мировых соревнований спортсменов из Солнечногорска прошло в Спортивном клубе «Кобра». В составе сборной России из 37 человек участвовали четверо жителей округа. Золотые медали привезли двухкратный чемпион мира по кикбоксингу, тренер СК «Кобра» Джей Гулиев и Ева Разградская, бронза — у Дмитрия Литвиненко. А девятилетнего Назара Чебунина отметили за упорство и волю к победе. Их наградили грамотами и сертификатами.

Всего с WKU World Championships 2024 российские спортсмены привезли 31 медаль. В планах у солнечногорских кикбоксеров — соревнования мирового масштаба в Германии, Гане (Африка) и Самаре.

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