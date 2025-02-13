Спортсменка из Сергиево-Посадского округа стала Чемпионкой Московской области по боксу

Соревнования проходили с 10 по 13 февраля в городе Красноармейск.

Софья Зайцева тренируется у Алексея Павлика меньше 3,5 лет. За этот короткий срок она трижды добилась статуса Чемпионки области и вошла в пятёрку сильнейших спортсменок страны по боксу.

«Что мне помогло? Упорные тренировки и огромное желание, — говорит Софья Зайцева. — А в дальнейшем очень хочу стать тренером. Многие говорят, что это спорт не для девчонок, даже мои родители не в восторге от того, что я выбрала бокс. Но я занимаюсь тем, что мне нравится, и ничто меня не остановит. А девчонок в этом виде спорта хватает, всегда есть, с кем побороться».

Алексей Павлик не только тренер спортшколы «Центр», но и президент федерации бокса Сергиево-Посадского округа, рассказал, что сергиевопосадские спортсмены благодаря поддержке администрации тренируются на очень достойном уровне.

«Мы держимся в первых номерах, стабильно входим в первые пятерки на крупных соревнованиях», — говорит тренер А. Павлик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.