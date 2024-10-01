Спортсменка из Подмосковья взяла бронзу на чемпионате России по теннису

Представительница Московской области Дарья Шадчнева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по теннису, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Химкинская теннисистка заняла третью ступень пьедестала в тандеме со спортсменкой из Тольятти в парном разряде. Победителями в этой дисциплине стал дуэт представительниц Саратова и Екатеринбурга, а на втором месте расположилась пара из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также бронзовыми призерами стали спортсменки, представляющие Москву и Сочи.

Отметим, что турнир включал соревнования в пяти разрядах: одиночные и парные игры для мужчин и женщин, а также смешанный парный разряд.

Чемпионат России по теннису проходил с 22 по 29 сентября 2024 года в Казани в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.