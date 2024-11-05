Спортсменка из Химок завоевала бронзу на чемпионате Европы по шашкам

Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» городского округа Химки Римма Ястребова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шашкам. Турнир провели среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат проходил в турецком городе Кемер. Участие приняли более 50 спортсменов из России, Польши, Турции, Израиля, Азербайджана и Молдавии.

Медали разыгрывали в личном зачете среди юниоров и взрослых в двух видах программ: рапид (быстрая игра) и классическая игра. Римма представляла городской округ в составе сборной России. По итогам чемпионата параспортсменка стала бронзовым призером среди женщин в классической игре.

Спортсменка совершенствует свои навыки игры уже много лет. Она является членом сборных команд Московской области и России. Римма пробовала себя в различных дисциплинах для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, но особая любовь у нее возникла именно к шашкам. В этом году спортсменка также выступила на Всероссийском турнире по шашкам, выиграв серебряную и бронзовую медали.

В физкультурно-спортивном клубе «Благо» участники занимаются как адаптивной физкультурой, так и готовятся к профессиональным соревнованиям. Члены клуба участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.