Спортсменка из Чехова завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике

В Подмосковье прошли соревнования «Гжельские узоры — 2024» по художественной гимнастике. В состязании приняли участие более 500 спортсменов из разных муниципалитетов Московской области. На них спортсменка из Чехова завоевала золото

«Гжельские узоры-2024» проходили в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Софья Мещерякова представила городской округ Чехов и заняла первое место в составе групповых упражнений по программе «Кандидат в мастера спорта». Этот успех стал значимой вехой в ее спортивной карьере и доказательством упорства в тренировках.

Кроме того, юная гимнастка завоевала второе место в турнире Московской области на Кубок В. А. Кострицы в групповых упражнениях по программе «Кандидат в мастера спорта». Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки спортсменки и командный дух ее группы.

Софья Мещерякова учится в гимназии № 2 г. о. Чехов, где активно сочетает спортивные занятия с учебой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также он сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.