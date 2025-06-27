сегодня в 14:05

Спортсменка из Чехова выиграла первенство Европы по синхронному плаванию

Спортсменка из Московской области Валерия Плеханова завоевала золотую медаль первенства Европы по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Синхронистка из Чехова Валерия Плеханова стала лучшей в дисциплине «соло — техническая программа» с результатом 236,0250 балла. Спортсменка является воспитанницей тренеров-преподавателей Ольги Брусникиной и Оксаны Самохваловой. Второе и третье места заняли представители Испании и Греции.

В первенстве Европы среди юниоров принимают участие синхронисты из России, Грузии, Испании, Германии, Украины, Франции, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии, Италии, Мальты, Чехии и других стран. Турнир проходит по международным правилам European Aquatics с дополнительными ограничениями: на этих соревнованиях впервые введен лимит длительности гибридов — 25 секунд.

Российские спортсмены выступают в дисциплинах: «соло» — техническая и произвольная программа, «дуэт» и «смешанный дуэт».

Первенство Европы по синхронному плаванию среди юниоров проходит с 25 по 29 июня в Афинах (Греция).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.