Спортсмен завоевал титул лучшего теннисиста Серебряных Прудов

Турнир, проходивший в течение трех недель на комплексной площадке СК «Молодежный», собрал 11 теннисистов, которые боролись за титул.



На первом этапе участники были распределены на две подгруппы. С каждой группы в 1/8 финала вышли по четыре лучших игрока. Из группы «А» в следующий раунд вышли Артем Гордеев, Владимир Орлихин, Максим Кондрашин и Александр Полосатов. В группе «Б» продолжили борьбу Михаил Жуков, Игорь Фокин, Андрей Ненашев и Григорий Хрущев.



В 1/8 финала стали известны первые победители: Максим Кондрашин одержал победу над Игорем Фокиным, Михаил Жуков обыграл Александра Полосатова, а Артем Гордеев был сильнее Григория Хрущева.



В полуфинале развернулась настоящая борьба, где Михаил Жуков победил Владимира Орлихина, а Артем Гордеев превзошёл Максима Кондрашина.



В матче за 3 место Максим Кондрашин продемонстрировал отличную игру и, обыграв Владимира Орлихина, завоевал бронзовую медаль.



Финальный матч стал ярким противостоянием: Михаил Жуков не оставил шансов Артёму Гордееву и завоевал очередной титул, подтвердив своё превосходство на турнире.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.