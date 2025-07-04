Спортсмен Реутова установил рекорд Европы в гонке с препятствиями

Житель Реутова и тренер «Школы героев» Юрий Прокудин одержал выдающуюся победу на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями, завоевав золото на дистанции 100 метров и установив новый рекорд. Этот результат стал настоящим реваншем за прошлогоднее выступление и подтвердил высокий уровень подготовки реутовских спортсменов на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победа на чемпионате Европы — далеко не первая в копилке Юрия. Ранее он стал чемпионом мира в дисциплине «100 метров» по версии коммерческого бренда Spartan Race. Также Прокудин известен как победитель World Ninja Challenge, а в 2023 году он стал триумфатором российского проекта «Суперниндзя». Сегодня Юрий делится опытом с подрастающим поколением в спортивной «Школе героев» в Реутове, где уже занимается порядка 400 детей.

Также отметим, что реутовчанин Прохор Ханонин завершил свое участие в чемпионате с бронзовой медалью, внеся свой вклад в общий успех российской команды. Его упорство и мастерство позволили ему подняться на пьедестал почета.

Ранее на международном чемпионате в Арабских Эмиратах, собравшем лучших атлетов мира, реутовские спортсмены также продемонстрировали выдающийся результат — пять медалей, в том числе у воспитанника «Школы Героев».

Реутовский спорт продолжает развиваться и вдохновлять: от детских секций до международных побед. Ярким примером этого является путь Юрия Прокудина. Уже этой осенью он вновь выйдет на старт, чтобы доказать: невозможное — возможно и побороться за победу в мировом первенстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.