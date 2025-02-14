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Спортсмен из Рузы занял третье место на первенстве ЦФО по вольной борьбе

В Орле прошло первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Сильнейшие спортсмены из 18 областей России и ЛНР приняли участие в первенстве, всего — 357 участников. Московскую область представил ружанин Михаил Алексеев в весовой категории 38 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам соревнований наш спортсмен занял 3 место и получил право участвовать в первенстве России, которое состоится в Красноярске в мае.

Михаила тренирует Алексеев Сергей Васильевич.

«Поздравляем тренера и спортсмена и желаем дальнейших успехов!» — отметили в ведомстве.

Занятия спортом для подростков способствуют физическому развитию, улучшению психического здоровья, развитию социальных навыков, дисциплине и ответственности. Спорт помогает повысить уверенность в себе, формирует привычку к активному образу жизни и способствует развитию интересов и талантов.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.