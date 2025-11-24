Спортсмен из Богородского округа стал сильнейшим в финале Кубка РФ по стрельбе

С 19 по 28 ноябре в Ижевске проходит финальный этап Кубка России по пулевой стрельбе среди сильнейших спортсменов страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Антон Аристархов из Богородского округа поднялся на пьедестал во всех трех заявленных упражнениях:

1 место — в олимпийской дисциплине «пара смешанная» (ПП-ПС)

2 место — в личном упражнении, оно также является олимпийским (ПП-60)

3 место — в упражнении «Соло».

Антон покоряет пьедестал, стреляя из именного спортивного оружия, которое ему вручил глава округа Игорь Сухин летом на праздновании Дня Физкультурника.

Как показывают успехи Антона Аристархова не только на российской, но и международной арене, врученное оружие стало для спортсмена не только признанием заслуг, но и действенным инструментом для покорения новых вершин.

Антон становился чемпионом Европы 7 раз. Весной этого года спортсмен стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло».

Соревнования проходили в хорватском Осиеке. В финальной перестрелке Аристархов со счетом 15:12 победил серебряного призера Олимпийских игр 2024 года в Париже Юсуфа Дикеча. В апреле этого же года Антон Аристархов привез серебро из Аргентины.

С 1 по 11 апреля в Буэнос-Айресе проходил этап Кубка мира ISSF по пулевой и стендовой стрельбе. А летом завоевал золотую медаль на открытом чемпионате Республики Беларусь по пулевой стрельбе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.