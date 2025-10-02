Спортсмен Химок завоевал бронзу на Всероссийских соревнования по стендовой стрельбе

Химчанин Алексей Чувашев стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе (пара-трапу) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире по пара-трапу, который прошел в Пензе, за лидерство боролись более 30 спортсменов из Москвы, Калужской, Челябинской и Пензенской областей, а также Краснодарского края и Республики Татарстан. Все участники — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны боевых действий.

Алексей Чувашев выступил от физкультурно-спортивного клуба «Благо» в составе сборной команды Московской области. В классе SG-S параспортсмен занял почетное третье место.

В прошлом году Алексей Чувашев стал победителем зимнего чемпионата Московской области по стрельбе из лука. Он показал лучший результат в стрельбе из классического лука на расстоянии 18 метров.

Физкультурно-спортивный клуб «Благо» работает в Химках с 2005 года и является важной частью системы физкультурного образования города. Здесь занимаются люди с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху и зрению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.