Спортсмен Фрязина завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях

Воспитанник фрязинской спортивной школы «Олимп» города Фрязино Василий Храпов успешно выступил на престижных всероссийских соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень спортивной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На турнире в Нижневартовске, собравшем сильнейших спортсменов из 26 регионов страны, Василий Храпов провел серию уверенных поединков. В ходе соревнований ему удалось одержать победы над соперниками из ХМАО-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам состязаний среди юношей 12-14 лет фрязинский спортсмен был удостоен бронзовой медали.

На всероссийских соревнованиях «Кубок Балтийского моря» в Санкт-Петербурге Василий Храпов представлял городской округ Фрязино в весовой категории до 37 кг. Турнир, проведенный в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни», объединил представителей ведущих спортивных школ России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.