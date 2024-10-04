Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 15:51

Спортивные ученики школы Реутова получат допбаллы для поступления в вузы

В реутовской школе № 5 ученики 9 и 11 классов приняли участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Для старшеклассников сдача нормативов особенно важна, ведь знак отличия ГТО может дать дополнительные баллы при поступлении в вуз, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята сдавали нормативы по бегу на разные дистанции: 30, 60 и 2000 метров, а также кросс на 3 километра.

По словам организаторов, молодые люди показали характер, спортивный азарт, упорство и волю к победе.

Участие в сдаче нормативов ГТО — важный шаг на пути к здоровому образу жизни. Такие мероприятия не только развивают силу и выносливость, но и укрепляют командный дух, волю к победе, товарищество и патриотизм.

Организаторы уверены: подобные инициативы вдохновляют молодёжь заниматься спортом и стремиться к высоким достижениям.

В этом году запланирован еще один этап сдачи нормативов ГТО. Он начнется в ноябре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.