«Спартаку» всеми силами пытаются продать молодого аргентинца

На агентов аргентинца Солари пытаются надавить для его перехода в «Спартак»

Руководство аргентинского клуба «Ривер Плейт» пытается повлиять на агентов своего нападающего Пабло Солари, чтобы продать его в московский «Спартак». В команде хотят, чтобы представители форварда снизили финансовые запросы, выяснил Metaratings.ru .

В «Ривер Плейте» и команде-совладельце форварда «Тальересе» выражали «крайнее недовольство» срывом переезда игрока в Россию. В «Спартаке», в свою очередь, не сильно заинтересованы уже в самом 23-летнем аргентинце.

«На данный момент возвращение к кандидатуре Солари (в „Спартаке“ — ред.) маловероятно», — отмечает издание.

Ранее стало известно, кого «Спартак» рассматривает на позицию запасного вратаря. Одним из ключевых претендентов считают голкипера из столичного ЦСКА.