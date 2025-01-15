Стало известно, кого «Спартак» рассматривает на позицию вратаря

«Спартак» продолжает поиски вратаря на позицию запасного игрока. Одним из ключевых кандидатов на эту роль является голкипер ЦСКА Илья Помазун, сообщает Metaratings.ru .

Ранее сообщалось о возможном переходе Помазуна в «Спартак». Однако, по данным издания, «красно-белые» пока не инициировали переговоры касательно его трансфера. Но технический координатор клуба Артем Ребров уже выходил на связь с вратарем.

Кроме Помазуна, в «Спартаке» рассматривают и другие варианты голкиперов из Премьер-лиги и МЕЛБЕТ-Первой лиги.

На данный момент «Спартак», набрав 37 очков после 18 матчей, занимает третью позицию в таблице РПЛ. Основным вратарем команды является Александр Максименко, который провел все матчи нынешнего сезона и пропустил 14 голов. 11 игр ему удалось отстоять «на ноль».