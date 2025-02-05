«Спартак» отказался от Дженгиза Ундера в зимнее трансферное окно

Стало известно, что в зимнее трансферное окно «Спартак» получил предложение о приобретении полузащитника «Фенербахче» Дженгиза Ундера, сообщает Metaratings.ru .

Однако спортивный директорат клуба решил отказать, сосредоточившись на других вариантах для укрепления состава. В ближайшее время красно-белые могут подписать нападающего Леви Гарсию и вингера Пабло Солари.

Ранее турецкие источники сообщили, что 27-летний Ундер был выведен из основного состава «Фенербахче», а его услугами заинтересовался «Зенит». Контракт футболиста с клубом остается действительным до 30 июня 2027 года.

На данный момент в этом сезоне Ундер принял участие в 8 играх, однако не сумел отличиться ни одним голом или передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7,5 млн евро.

Между тем бразильский форвард «Краснодара» Виктор Са в эксклюзивном интервью высказал свое мнение о голе Никиты Кривцова, который он забил «Спартаку» в рамках матча Winline Зимнего кубка РПЛ.