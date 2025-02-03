Форвард Виктор Са прокомментировал красивый гол Никиты Кривцова

Бразильский форвард «Краснодара» Виктор Са в эксклюзивном интервью высказал свое мнение о голе Никиты Кривцова, который он забил «Спартаку» в рамках матча Winline Зимнего кубка РПЛ, сообщает Metaratings.ru .

На вопрос о том, выглядел ли его гол по-бразильски, Са ответил, что определенно это был великолепный гол от Кривцова.

Он также отметил, что у Кривцова высокий уровень и отличное качество. С каждым днем он вносит все больший вклад в успех команды, подчеркнул бразильский нападающий.

В матче Winline Зимнего кубка РПЛ, прошедшем 30 января 2025 года, полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил гол на 54-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Однако это не обеспечило «Краснодару» победу: встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «красно-белых».