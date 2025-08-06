«Спартак» и «Торино» не могут договориться о трансфере защитника Сауля Коко

Защитник «Торино» Сауль Коко настроен на переезд в Москву, но переговоры между клубами зашли в тупик. Итальянская сторона твердо установила минимальную цену в 18 миллионов евро, отказавшись от дополнительных бонусных выплат, сообщает Metaratings.ru .

По данным СМИ, московский клуб «Спартак» уже достиг договоренности с самим Коко по условиям личного контракта еще в начале июля, но при этом считает запрошенную сумму чрезмерной.

Ситуацию осложняет и то, что итальянцы пока не могут найти замену футболисту, который хочет продолжить свою карьеру в России.

26-летний футболист, оцениваемый экспертами Transfermarkt в 10 миллионов евро, связан контрактом с «Торино» до 2028 года. В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 играх за итальянскую команду и отметился двумя забитыми голами.

Ранее спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао отказался от кандидатуры 23-летнего центрбэка, теперь же из-за тяжелых переговоров с «Торино» по Саулю Коко руководство «Спартака» вернулось к идее трансфера Кевина Ломонако.