«Спартак» активно интересуется трансфером защитника «Индепендьенте» Ломонако

Несколько российских агентских групп связывались с представителями футболиста по поводу перехода в клуб. Ранее спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао отказался от кандидатуры 23-летнего центрбэка, теперь же из-за тяжелых переговоров с «Торино» по Саулю Коко руководство «Спартака» вернулось к идее трансфера Кевина Ломонако.

Пока сам игрок не горит желанием ехать в Россию и ожидает предложений из топ-5 европейских лиг. Сам спортивный блок клуба тоже имеет сомнения по поводу футболиста, а именно их смущают его скоростные качества.

Ломонако играет за «Индепендьенте» с лета 2024 года и уже провел 50 матчей в составе клуба, забил 2 гола и совершил 1 ассист. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 12 млн евро. А в июне 2025-го его впервые вызвали в основную сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026, однако игрок так и не появился на поле.