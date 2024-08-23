Современную хоккейную коробку построят в левобережной части в Дубне

На выездной администрации во дворе дома № 15 по улице Октябрьской речь шла о преобразованиях в левобережной части города. Для горожан такой формат стал привычным, сообщает пресс-служба администрации округа.

Два раза в неделю встречи — удобно. Диалог налажен. На большую часть вопросов отвечает лично глава города. Поднимаются любые темы, находящиеся в зоне ответственности администрации города — благоустройство, строительство, городское хозяйство, учебные учреждения, объекты спорта. На левом берегу построят долгожданную современную хоккейную коробку.

«Коробочка будет 30 на 60, иметь 1 800 кв. м полного покрытия. Это будет хорошая ледовая арена, чтобы в этом году наши дети могла заниматься не только катанием любительским. Но и ребята, которые ездят в соседний городской округ на тренировки, смогут их теперь полноценно реализовывать в Левобережье», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Возможность организовать льготные для пенсионеров автобусные рейсы до городского кладбища, обновить детскую площадку в конкретном дворе, чистота в лесопарковой зоне — дубненцы спрашивают, специалисты отвечают и берут задачи в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.