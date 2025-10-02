Совладельцу «Торпедо» изменили меру пресечения по делу о «договорняке»

сегодня в 16:15

ТАСС: обвиненный в подкупе судей совладелец «Торпедо» освобожден из СИЗО

Мосгорсуд освободил из СИЗО совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Управленец проходит по уголовному делу о подкупе арбитров.

Недавно Московский городской суд рассмотрел апелляцию на продление ареста Соболеву, рассказал источник.

«В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО», — пояснил собеседник.

Леонида Соболева арестовали 21 июня по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Адвокаты совладельца «Торпедо» предлагали суду залог в 50 000 000 рублей.

Летом Мещанский районный суд Москвы также отправил под домашний арест судью Богдана Головко, который обслуживал скандальный матч между «Торпедо» и «КамАЗом».

