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Соревнования по трюковому самокату состоятся в Подмосковье 31 августа

В рамках празднования Дня города Ступино, 31 августа, в воскресенье, на территории обновленного парка культуры и отдыха имени Николая Островского в скейт-парке пройдут спортивные соревнования по трюковому самокату, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 14:30 спортсмены городского округа Ступино и гости муниципалитета покажут свой профессионализм.

Соревнования по трюковому самокату разбиты по двум категориям: «Новички» и «Любители».

По словам организаторов турнира, регистрация участников соревнований будет проводиться на месте.

Также любителей экстрима ждут яркие показательные выступления на мотоциклах и велосипедах BMX. Начало спортивных мастер-классов в 16:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.