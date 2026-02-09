сегодня в 14:23

Сноубордисты из Подмосковья завоевали серебро и бронзу на Кубке России

Спортсмены сборной Московской области выиграли серебряную и бронзовую медали на втором этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине «хаф-пайп» в Миассе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Александра Теймурова, мастер спорта из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра), заняла второе место среди женщин. Победительницей стала спортсменка из Санкт-Петербурга, третье место досталось представительнице Челябинской области.

Среди мужчин бронзовую медаль завоевал Кирилл Калинин, также представляющий центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра). Первое место занял спортсмен из Санкт-Петербурга, серебро — у участника из Москвы.

Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду проходят с 5 по 9 февраля 2026 года на горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в Миассе (Челябинская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.