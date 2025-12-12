Snoop Dogg назначен почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026 в Италии

Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg назначен почетным тренером сборной Соединенных Штатов на Олимпиаде-2026. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии, сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).

«Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Snoop привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США», — говорится в сообщении.

Рэпер станет первым почетным тренером американской сборной на волонтерской должности. Его задача — поддерживать и вдохновлять спортсменов вне соревнований.

На Олимпиаде-2024 в Париже Snoop Dogg пронес олимпийский огонь перед началом церемонии открытия и принял участие в церемонии закрытия. Кроме того, на ОИ он работал в качестве журналиста. За освещение Игр в Париже Snoop получил две премии «Эмми».

