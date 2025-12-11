МОК рекомендовал допустить российских юношей к турнирам с флагом и гимном РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под национальными флагами и с исполнением гимна, сообщает пресс-служба организации.

«Участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта больше не должен быть ограничен», — говорится в сообщении.

При этом международные федерации самостоятельно устанавливают определение юношеских соревнований. Участники саммита взяли на себя обязательство проинформировать свои организации о проведенных обсуждениях. Заинтересованным сторонам потребуется время для реализации данных рекомендаций.

Ранее стало известно, что Международная федерация самбо вернула российским спортсмена право на выступление с использованием государственной символики РФ. Решение вступает в силу с 1 января следующего года.

