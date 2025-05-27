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Смолов, Газинский и Дюпин ушли из «Краснодара» после чемпионства в РПЛ

Футболисты Федор Смолов, Юрий Дюпин и Юрий Газинский ушли из ФК «Краснодар» после победы в Чемпионате России. У них завершились контракты с клубом, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Смолов стал лучшим снайпером в истории футбольного клуба. Газинский был одним из старожилов ФК. Он находится на втором месте в рейтинге по количеству сыгранных матчей за клуб.

Дюпин участвовал играх в составе «Краснодара» один сезон. Тем не менее, он все равно стал неотъемлемой частью ФК.

Пресс-служба «Краснодара» поздравила Газинского, Смолова и Дюпина с тем, что они заполучили золотые медали Российской Премьер-лиги.

ФК седьмым завоевало победу в Чемпионате России по футболу. «Краснодару» удалось обойти московский клуб «Динамо» со счетом 2:0.