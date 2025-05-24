Победа в чемпионате России по футболу досталась клубу «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» стал седьмым по счету, кому удалось одержать победу в чемпионате России по данному виду спорта. Команда обыграла московское «Динамо» в последнем турнире российской премьер-лиги, сообщает Sport24 .

«Краснодар» встретился с «Динамо» 24 марта. Встреча клубов завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара» и сделала его седьмым по счету, кому удавалось стать чемпионами.

Ранее чемпионами России становились шесть клубов: «Спартак» 10 раз, «Зенит» 10 раз, ЦСКА шесть раз, «Локомотив» три раза, «Рубин» два раза и один раз кубок чемпиона получал «Спартак-Алания». Для «Краснодара» это первая награда такого уровня и первое поражение для «Зенита» за последние шесть лет. Бело-голубые забирали кубок в период с 2018 по 2024 годы включительно.

Футбольный клуб «Краснодар» появился в 2008 году. За это время он успел стать серебряным призером чемпионата России, который проводился в 2023–2024 годах, а также трижды становился бронзовым призером чемпионата.