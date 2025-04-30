Музыкант и президент футбольного клуба «Чертаново Медиа» Олег Еропкин (Moneyken) не знает имени главного тренера команды Владимира Щербака, которого он принял на работу. Артист называет его «лютым слонярой», «реальным типсоном» и «бродягой», сообщает Sports.ru .

Во время одного из подкастов супруг певицы Дарьи Зотеевой (Instasamka) восторженно высказался о новом главном тренере своего клуба. Исполнитель признался, что пока не запомнил имя Щербака, однако проникся к нему теплыми чувствами.

«Тренерский штаб посоветовал нашего тренера, лютого. Блин, я, к сожалению, имя еще не выучил, но, бл***, это просто мой тип, это мой, бл***, слоняра на***, мой бродяга, бл***. <…> Это, п***, реальный типсон. Мы парой слов перекидывались, но я понял, что это за человек», — признался президент медиафутбольного «Чертаново».

Moneyken добавил, что пока не выучил имя Щербака, потому в его команде много людей.

О покупке Еропкиным и Зотеевой «Чертаново Медиа» стало известно в начале апреля.