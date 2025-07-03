Скандалы накануне старта РПЛ: что не так с российским футболом

В последние годы российский футбол столкнулся с серьезными трудностями. Из-за отстранения от международных турниров команды и игроки соревнуются только внутри страны, ограничиваясь редкими товарищескими матчами с командами из дружественных стран. Однако даже в этих условиях не удается стабилизировать ситуацию: в последние недели отечественный футбол постоянно оказывается в центре скандалов, сообщает «Лента.ру» .

Дело о ставках

Несколько лет назад Владимир Писарский был одним из лидеров РПЛ в составе «Оренбурга», однако теперь ни Писарский, ни «Сочи», возможно, не смогут там сыграть.

30 июня в СМИ появилась информация о подозрении Писарского в ставках на матч с его участием. Стоит отметить, что профессиональным футболистам строго запрещено делать ставки на свои матчи, за что им грозят серьезные санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации. По версии источников, Писарский делал ставки не лично, а через друга детства, которому он перевел крупную сумму денег.

Подозрение, по сообщениям СМИ, пало на матч, состоявшийся 28 мая, в котором «Сочи» играл с «Пари Нижний Новгород» в первом стыковом матче за выход в РПЛ. Писарский получил прямую красную карточку на 38-й минуте за грубый фол. Журналисты отмечают, что друг футболиста сделал более десяти крупных ставок на этот матч в лицензированной букмекерской конторе, но ни одна из них не была связана с удалением Писарского.

Не все ставки друга футболиста оказались успешными, и букмекерская контора заблокировала его аккаунт, отказавшись выплачивать выигрыш, поскольку посчитала, что деньги были получены от Писарского. Как эта информация стала известна букмекерам — остается загадкой. Одновременно с этим контора обратилась в «Сочи», а клуб — в РФС. Все это произошло в середине июня. Теперь дело рассматривает департамент защиты игры организации, и решение по Писарскому ожидается 3 июля.

Футболист отрицает свою вину, отметил его адвокат. Более того, Писарский по собственной инициативе успешно прошел проверку на полиграфе у лицензированного специалиста и предоставил результаты в РФС, но там их не приняли во внимание.

Пока неизвестно, что произойдет с «Сочи», если Писарского признают виновным. По словам генсека РФС Максима Митрофанова, клуб может быть дисквалифицирован только в том случае, если руководство команды было в сговоре с игроком. Однако регламент РФС говорит об обратном: согласно статье 21, матч «Сочи» с «Пари НН» может быть признан договорным даже из-за одного Писарского, что приведет к техническому поражению и лишению места в РПЛ. В настоящее время в этой истории больше вопросов, чем ответов.

Ситуация с «Торпедо»

В очередном скандале замешано московское «Торпедо», напрямую вышедшее в элитный дивизион со второго места в ФНЛ.

21 июня стало известно об аресте акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. В отношении них возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке подкупа одного из судей за принятие решения в пользу клуба.

Позже в СМИ появилось имя этого арбитра — Максим Перезва из Московской области. СМИ сообщали, что функционеры «Торпедо» несколько раз предлагали ему крупные суммы, начиная от миллиона рублей, за обеспечение нужного результата. Рефери отказался от денег и обратился в полицию. Интересы Соболева представляет известный адвокат Александр Добровинский, который считает дело сфабрикованным.

В РФС и РПЛ ограничились стандартными для таких случаев заявлениями о нетерпимости к подобным действиям и готовности принять меры. По регламенту, возможно снятие «Торпедо» с чемпионата. Новый сезон начнется через две недели, поэтому развязка близка. По информации источника в РФС, решение по «Торпедо» будет принято до конца следующей недели, то есть после публикации календаря на сезон 2025-2026.