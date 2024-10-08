Скандал в киберспорте: лучшего геймера Китая выгнали с турнира из-за нации

Киберспортсмена Xiaochen без объяснений дисквалифицировали с турнира по Tekken 8

Компания Bandai Namco отказала китайскому кибератлету XCC, известному также как Xiaochen, в участии на первенстве TEKKEN WORLD TOUR. «Постньюс» утверждает, что причиной дисквалификации геймера стал его паспорт — он гражданин КНР.

XCC, лучший игрок Китая по Tekken 8, уже успел достичь успехов на киберспортивном поприще — за его плечами уже есть победа на FightClub Championship V. На нынешнем турнире он уже вошел в топ-16, но резко был дисквалифицирован без объяснений.

Как выяснилось, причина заключалась в его китайском гражданстве, заявляет издание.

Так, поступивший отказ может быть связан с обязательствами Bandai Namco, зарегистрированной в США, соблюдать санкции против определенных стран. Интересно, что игроки из России, Ирана и Пакистана, которые также считаются недружественными для США, смогли участвовать в турнире.

После вспыхнувшего скандала с XCC геймеры выразили свое недовольство, обратившись к создателю Tekken Кацухиро Хараде, который ответил лишь одним сообщением — «ok». Позже Bandai Namco Esports опубликовала объяснительное заявление, вызвавшее еще большее возмущение среди комьюнити.

В результате переполоха оценки Tekken 8 в Steam резко упали: за два дня рейтинг сменился с «очень положительных» на «в основном отрицательные» и «смешанные», что негативно сказалось на репутации популярной игры.