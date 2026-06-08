Синхронистка Подмосковья выиграла два золота в Люксембурге

Спортсменка из Московской области Анна Данилова завоевала две золотые медали на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров, которое прошло с 4 по 7 июня в Люксембурге. Она стала лучшей в сольной и командной произвольных программах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анна Данилова, представляющая СШОР по водным видам спорта из Чехова, победила в сольной произвольной программе. За выступление она набрала 378,7016 балла. Второе место заняла испанка Абриль Гарсия Кабальеро, третье — гречанка Рафайлия Касвики.

В составе сборной России спортсменка также завоевала золото в командной произвольной программе в дисциплине «группа». Российская команда получила 400,4943 балла и опередила сборные Франции и Италии.

Всего на турнире российская сборная выиграла семь золотых медалей из семи возможных и заняла первое место в медальном зачете. В активе команды также одна серебряная и одна бронзовая награды.

Первенство Европы среди юниоров впервые с 2022 года прошло с участием российских спортсменов. Они выступали под национальным флагом и с гимном. Соревнования состоялись в Люксембурге с 4 по 7 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.