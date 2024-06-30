Швейцария первой вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Италию
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Сборная Швейцарии обыграла команду Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч состоялся в Берлине, сообщает МАТЧ ТВ.
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе швейцарской команды ворота соперника поразили Рубен Варгас и Ремо Фройлер.
Швейцария второй раз вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Следующим соперником команды будет победитель пары Англия — Словакия.
Сборная Италии — действующий чемпион Европы.