Шпажистка Подмосковья завоевала медали на Играх стран СНГ в Азербайджане

Подмосковная спортсменка Анастасия Забелина стала победителем и призером соревнований по фехтованию в рамках III Игр стран СНГ в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Анастасия Забелина из городского округа Долгопрудный поднялась на высшую ступень пьедестала почета по итогам выступления в командном первенстве по фехтованию на шпаге. Вместе с ней в составе сборной России выступили: Софья Барсукова, Анастасия Илющенко и Таисия Ларькина. В финале россиянки одолели сборную Узбекистана. Бронзовые медали завоевали шпажистки из Белоруссии и Азербайджана.

​Также Анастасия Забелина удостоилась второго места в личных соревнованиях по фехтованию на шпаге. Свой путь к вице-чемпионству на Играх стран СНГ она начала с победы над соперницей из Белоруссии Валерией Никоновой. Затем была повержена представительница Азербайджана Назрин Мехдиева. В полуфинале турнира Анастасия Забелина одолела еще одну азербайджанскую шпажистку — Мимурай Абасову. В финале подмосковная спортсменка уступила своей коллеге по сборной России Таисии Ларькиной.

​Сборная России по фехтованию на Играх стран СНГ завоевала девять наград: четыре золота, четыре серебра и одну бронзу.

​Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.